RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları PKK elebaşı Helin Ümit'ten 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! 'Yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi

PKK elebaşı Helin Ümit'ten 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! 'Yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi

PKK elebaşı Helin Ümit'ten 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! 'Yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi
13.04.2023 09:19

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Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının HDPKK ve türevleriyla açıktan yürüttüğü kirli işbirliği sonrası Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları gelmiş 7'li koalisyonun önünün açık olduğu söylenmişti. PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.


KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'den 7'li koalisyona arka çıkan bir çıkış daha geldi.

PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI
PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.

Ümit, "AKP-MHP ittifakı bölge için büyük bir tehlikedir, bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli" ifadelerini kullandı.





PKK'NIN SAVAŞMASI 7'Lİ KOALİSYONA UMUT OLUYOR
Helin Ümit 7'li koalisyona 'bizim savaşmamız size umut oluyor' vurgusunu yaparak şu mesajı gönderdi;


Bir umut, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşeceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki Avaşin'deki Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a AKP'ye MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı."



Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden birinin yaşandığını söyleyen PKK'lı Helin Ümit sözlerini şöyle sürdürdü;

KANDİL'DEN 'BİZİM DE ROLÜMÜZ OLACAK' MESAJI
Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Bunu iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik... Aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor.

7'li koalisyondan yüz bulan PKK'lılar bu sözlerle "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajı veriyor.

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