PKK elebaşı Helin Ümit'ten 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! 'Yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.



Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'den 7'li koalisyona arka çıkan bir çıkış daha geldi.



PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI

PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.



Ümit, "AKP-MHP ittifakı bölge için büyük bir tehlikedir, bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli" ifadelerini kullandı.









PKK'NIN SAVAŞMASI 7'Lİ KOALİSYONA UMUT OLUYOR

Helin Ümit 7'li koalisyona 'bizim savaşmamız size umut oluyor' vurgusunu yaparak şu mesajı gönderdi;



Bir umut, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşeceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki Avaşin'deki Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a AKP'ye MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı."





Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden birinin yaşandığını söyleyen PKK'lı Helin Ümit sözlerini şöyle sürdürdü;



KANDİL'DEN 'BİZİM DE ROLÜMÜZ OLACAK' MESAJI

Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Bunu iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik... Aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor.



7'li koalisyondan yüz bulan PKK'lılar bu sözlerle "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajı veriyor.