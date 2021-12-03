Haberler Haber Videoları PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel nasıl paketlendi?

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel nasıl paketlendi?

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel nasıl paketlendi?
03.12.2021 10:43
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Terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor, kahramanlarımız özellikle sınır ötesinde yaptığı harekatlarla hainlere nefes aldırmıyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri kod adlı terörist Emrah Adıgüzel ve Sarina Diljin kod adlı terörist Pervin Arslan, gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyonu canlı yayında değerlendirdi, perde arkasını anlattı. "Pek çok istihbarat servisi MİT’in bu operasyonu karşısında şapka çıkartmıştır emin olun." diyen Ağar, operasyonun yapıldığı yerin açıklanmamış olduğuna ve bunun anlamına dikkat çekti.

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