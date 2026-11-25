Trabzon'da 100 kilogramı aşan yağış sel ve heyelanlara neden oldu: İstinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi
Trabzon'da metrekareye düşen 100 kilogramı aşkın yağış, kent merkezinde su baskınları, sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Ortahisar'da 5 aracın üzerine yıkılan istinat duvarının devrilme anı güvenlik kamerasına yansırken, Trabzon Valiliği öncülüğünde oluşturulan kriz masasıyla 801 personel ve 535 araç sahada 80 ihbarın tamamına müdahale etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam