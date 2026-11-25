2027'de kreşler için yeni dönem! Bakan Göktaş teşvik paketini duyurdu

Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan 5 askerin kimliklerini açıkladı

Kayseri'de kaza yaptıkları otomobili yol ortasında bırakıp gittiler: Araç çekiciyle kaldırıldı

2027'de kreşler için yeni dönem! Bakan Göktaş teşvik paketini duyurdu