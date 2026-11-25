Kamera kaydı ortaya çıkardı: "Ayarı elleme, bozuk de" diyaloğunun ardından servise ceza ve reklam kurulu sevki
Şişli'de iki çalışan arasında geçen "Ayarı elleme, 'bozuk' de" diyaloğunun ardından müşteriye '4 lastik değişmeli' denilmesiyle gündeme gelen otomotiv servisi, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Mevzuata aykırı işlemlerin tespit edilmesi üzerine otomotiv servisine cezai işlem uygulanırken, konu Reklam Kurulu'na sevk edildi; işletmeci Abbas Sezgin ise 15 Kasım'da ilgili çalışanların işine son verildiğini açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel