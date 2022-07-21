Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

Son dakika haberi! Kuzeninin kocası Metin A.'nın öldürdüğü Pınar Damar Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Pınar'ın tabutunun üstüne gelinlik konuldu. Öte yandan Damar ailesi sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı. Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesi çeviren duvara oturan Metin A. aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi. Metin A. bir kaç saat sonra burada, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.