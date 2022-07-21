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Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

Son dakika haberi! Kuzeninin kocası Metin A.'nın öldürdüğü Pınar Damar Başakşehir'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Pınar'ın tabutunun üstüne gelinlik konuldu. Öte yandan Damar ailesi sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı. Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesi çeviren duvara oturan Metin A. aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi. Metin A. bir kaç saat sonra burada, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
21.07.2022 15:18 - Son Güncelleme: 21.07.2022 15:51
Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın, kuzeninin kocası Metin A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

32 yaşındaki Pınar Damar'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden ailesi tarafından teslim alındı. Damar'ın cenazesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'ye getirildi. Babası Mustafa Damar, taziyeleri kabul etti.

Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Bahar Damar, cenaze töreninde ablasının tabutuna sarıldı, ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

"KADINLAR İÇİN KANUN ÇIKARSINLAR"
Baba Mustafa Damar, "60 yaşındayım böyle bir şey görmedik. Hayatımızda görmedik.

Pınar Damar gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detay: Öldürüp cenazeyi almaya gittiği ortaya çıktı

5 dakika içerisinde bir kanun çıkıyor, bir gece de kadınlar için kanun çıkarsınlar. Katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyor" dedi.

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