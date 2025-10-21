Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı iki kişi petrol istasyonunun marketine girdi. Şüphelilerden biri tabancayı çalışana doğrultarak kasadaki paraları aldı, diğeri ise marketten ürünler aldı. Daha sonra 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.