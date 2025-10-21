PODCAST CANLI YAYIN
Petrol istasyonunda silahlı soygun... O anlar kamerada!

Petrol istasyonunda silahlı soygun... O anlar kamerada!

Adana’da petrol istasyonunun marketine gelen kasklı iki şüpheli, silah zoruyla iş yerinin kasasındaki paraları alıp kayıplara karıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı iki kişi petrol istasyonunun marketine girdi. Şüphelilerden biri tabancayı çalışana doğrultarak kasadaki paraları aldı, diğeri ise marketten ürünler aldı. Daha sonra 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
CHP'li Ali Mahir Başarır yolsuzluğu akladı hükümeti hedef aldı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Antalya'da silahlı kavga kamerada: 2 ölü 1 yaralı
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle