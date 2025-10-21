Isparta’da dehşet anları... Araç yan yattı, nefesler tutuldu! Baba bagajdan, bebek camdan çıkarıldı!

Kaza, Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşandı. T.Ç. yönetimindeki 06 FG 7546 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 32 AFA 533 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı.

Baba Bagajdan, Bebeği Camdan Kurtarıldı

Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Devrilen aracın bagaj kapısını açan vatandaşlar, sürücü T.Ç.'yi dışarı çıkardı. Ardından, 8 aylık Z.Ç. isimli bebek, aracın üzerine çıkılarak yolcu kapısının camından kurtarıldı. Baba, bebeğini kucağına alarak çevredeki sürücülerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

O Anlar Kamerada

Kurtarma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak devrilmesi ve çevredekilerin seferber olarak baba ile bebeği kurtardığı anlar yer aldı. Bebeğin hafif yaralandığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.