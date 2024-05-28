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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 15:42 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 15:42

TEM Otoyolu trafik kazası haberi: 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi! Yaralılar var! | VİDEO SON DAKİKA VİDEOLARI

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde meydana gelen büyük zincirleme kazada 10 araç kaza yaptı, 2 kişi ağır yaralandı. İşte kaza anından ilk görüntüler ve ekiplerin müdahale anı.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.

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