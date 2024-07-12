Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sayfasından yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Kd.Çvş. Bahadır Rıdvan TALAY şehit olmuş; bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın resmi X hesabından şehidin ailesine ve milletimize baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda ''Kahraman silah arkadaşımız, 12 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.'' ifadeleri yer aldı.