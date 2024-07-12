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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 19:35 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 19:35

Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 asker şehit oldu! Şehidin babası: "Ben de Kürdüm. Allah belanızı versin"

Pençe-Kilit'ten acı haber. MSB el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu. Acı haber şehidin ailesine ulaştı. Şehidin acılı babası aldığı kara haber sonrası bölücü terör örgütüne tepki gösterdi. Acılı baba; "Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar! Allah hepinizin belasını versin." dedi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sayfasından yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Kd.Çvş. Bahadır Rıdvan TALAY şehit olmuş; bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın resmi X hesabından şehidin ailesine ve milletimize baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda ''Kahraman silah arkadaşımız, 12 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.'' ifadeleri yer aldı.

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