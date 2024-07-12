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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024, 23:21 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024, 23:21

Konak'ta feci ölüm! İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 genç öldü! | Acı olaydan geriye kalan görüntüler!

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı felç etti. Konak ilçesinde ise sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. İşte kahreden olaydan geriye kalan görüntüler.

İzmir'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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