CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu'nun tarafı olduğu kara para şaibesinin bir benzeri CHP'li Tekirdağ Ergene Belediyesi'nde patlak verdi. CHP'li Erkan Çakır, bir bavul içerisinde CHP'li Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e gelen paranın görüntülerini ifşaladı. Ergene'de CHP eliyle dönen akçeli arsa alım işlerini de tek tek ifşa eden Çakır, Rasim Yüksel'in imara kapalı arsaları şoförü üzerinden Araplara sattığı sonrasında Araplardan "Siz bana bu kadar para verin ben size bu arsaları imara açacağım" diyerek para talep ettiğini öne sürdü.