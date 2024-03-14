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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 16:25

Paradan kule skandalı İstanbul'dan sonra Tekirdağ'a sıçradı! CHP'den "Ver lirayı al imarı" sistemi: Rasim Yüksel bir bavul nakitle ne yaptı?

CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu'nun tarafı olduğu kara para şaibesinin bir benzeri CHP'li Tekirdağ Ergene Belediyesi'nde patlak verdi. CHP'li Erkan Çakır, bir bavul içerisinde CHP'li Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e gelen paranın görüntülerini ifşaladı. Ergene'de CHP eliyle dönen akçeli arsa alım işlerini de tek tek ifşa eden Çakır, Rasim Yüksel'in imara kapalı arsaları şoförü üzerinden Araplara sattığı sonrasında Araplardan "Siz bana bu kadar para verin ben size bu arsaları imara açacağım" diyerek para talep ettiğini öne sürdü.

Paradan kule skandalı İstanbuldan sonra Tekirdağa sıçradı! CHPden Ver lirayı al imarı sistemi: Rasim Yüksel bir bavul nakitle ne yaptı?
Paradan kule skandalı İstanbul'dan sonra Tekirdağ'a sıçradı! CHP'den "Ver lirayı al imarı" sistemi: Rasim Yüksel bir bavul nakitle ne yaptı?

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