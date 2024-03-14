Paradan kule skandalı İstanbul'dan sonra Tekirdağ'a sıçradı! CHP'den "Ver lirayı al imarı" sistemi: Rasim Yüksel bir bavul nakitle ne yaptı?

CHP 'de 'kara para' kasedi patladı. Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi. "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı.

Söz konusu paraların nereden geldiği, kimin cebine girdiği soruları henüz yanıt bulmadı ancak paranın kayıt dışı olduğu kesinleşti. Başlatılan soruşturma kapsamında CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. CHP'li Ergene Belediye Başkanı Ergün Yüksel'e gelen bir bavul para BELEDİYE BAŞKANINA GELEN BİR BAVUL DOLUSU PARA Ekrem İmamoğlu 'nun tarafı olduğu kara para skandalının bir benzeri CHP'li Tekirdağ Ergene Belediyesi'nde patlak verdi. CHP'li Erkan Çakır, bir bavul içerisinde CHP'li Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 'e gelen paranın görüntülerini paylaştı. Çakır, Ergene'de CHP eliyle dönen akçeli arsa alım işlerini de tek tek ifşa etti. Rasim Yüksel'in Ergene'deki imara kapalı arsaları şoförü Aziz Arabacı'nın üzerine yaptığı, bahse konu olan bu arsaların da Arap müşterilere satıldığı öne sürüldü. Sürecin devamında Yüksel'in Arap müşterilere "Siz bana bu kadar para verin ben size bu arsaları imara açacağım" dediği öne sürüldü.

'KAYIT DIŞI PARA' KESİNLEŞTİ Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.







"Sen bu paralar alıp ne yaptın Rasim Yüksel?", "Sen bu paraları nerede harcadın?" sorularını yönelten CHP'li Erkan Çakır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Rasim Yüksel belediye başkanı. Bu paylaştığım paralar Rasim Yüksel'in parası.Rasim Yüksel Ergene'deki arsaları şoförü Aziz Arabacı'nın üzerine yapıyor. Bu arsalar imara kapalı arsalar. Arap müşteriler buluyorlar ve bu müşterilere arsaları satıyorlar.Rasim Yüksel bu Araplaradiyor. Adamlar sistemi bu şekilde yürütmüşler.