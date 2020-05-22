RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
22.05.2020 20:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca açıklamasında, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. " ifadelerine yer verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Koca açıklamasında, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. " ifadelerine yer verdi.

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