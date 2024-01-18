Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de ilginç bir harekete imza attı.

ÖZGÜR ÖZEL KENDİNİ ALKIŞLADI

TBMM Grup Toplantısından konuşan Özgür Özel konuşmasını yarıda kesip kendini alkışladı.

Partililere seslenen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini alnından öpüyorum kendinize güvenin biz haklıyız biz başaracağız. Size güveniyorum." ifadelerini kullandıktan sonra kendisini alkışlamaya başladı.

"GİDİN BU SEÇİMİ KAZANAN"

Daha sonra konuşmasını sürdüren Özgür Özel, "Gidin ve bu seçimleri kazanın. Gidin ve kazanın. CHP gerçek gücünü hepsine gösterecek" dedikten sonra kürsüyü terk etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

Özgür Özel'in bu hareketi sosyal medyada dalga konusu olurken akıllara eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Kılıçdaroğlu sık sık ilginç hareketlerle ve gaflara imza atıyordu.