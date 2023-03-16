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Oy kullanmak için adres beyanı şart! Son tarih 17 Mart! e devlet yeni adres beyanı sayfası (İkametgah - Adres değişikliği bildirimi)

Oy kullanmak için adres beyanı şart! Son tarih 17 Mart! e devlet yeni adres beyanı sayfası (İkametgah - Adres değişikliği bildirimi)
16.03.2023 11:11

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Son dakika haberi...Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabileceklerini bildirdi. İşte e devlet yeni adres beyanı (İkametgah - Adres değişikliği bildirimi) sayfası...

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Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs seçimlerinde afetzedelerin oy kullanması için adres beyanlarının nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

ADRES BEYANI İÇİN YOL HARİTASI
Depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gerekenlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada bulundu.

E DEVLET YENİ ADRES BEYANI (İkametgah - Adres değişikliği bildirimi) SAYFASI! TIKLA DEĞİŞTİR!

Açıklamada, "Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada, 18 Mart'tan itibaren adres beyanına dair işlemlerin ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabileceği hatırlatıldı.

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