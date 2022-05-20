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Otomobilde akılalmaz dolandırıcılık! İstanbul'da Motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan çete yakalandı

Otomobilde akılalmaz dolandırıcılık! İstanbul'da Motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan çete yakalandı
20.05.2022 09:56

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... İstanbul'da çalıntı ya da hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada parçalara ayrılmış otomobillerle otomobil yedek parçaları ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis, oto tamirciliği yapan Orhan İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı.




Polisin yaptığı baskınlarda şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek yok edilmiş otomobiller ele geçirildi.


Oto tamir dükkanında ayrıca çok sayıda otomobil yedek parçası ile kontak anahtarları da bulundu.




Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobillere, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi.


Şüphelilere ait dükkanda bulunan parçalanmış otomobiller ile yedek parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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