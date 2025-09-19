Otomobil durağa daldı: 6 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı. Kazada, biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AFB 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa daldı. Kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.