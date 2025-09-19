Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 19:27

Diyarbakır-Hani kara yolunda öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da otomobil ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı.



Ramazan Taşlıtepe idaresindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Hani kara yolu kırsal Karaçalı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Taşlıtepe ile minibüste bulunan 8 öğrenci yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.