Otogarda etrafa ateş açtı polis tarafından bacağından vurulup yakalandı

Kocaeli’de, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tabancayla etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı. Terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı. Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

