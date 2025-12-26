PODCAST
Bolu’da otomobil alev alev yandı
Bolu’da otomobil alev alev yandı
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 00:22
Bolu’da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.
CANLI YAYIN