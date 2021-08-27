ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den flaş YKS açıklaması: Nefesler tutuldu! Tercihler açıklandı mı 2021?

Üniversiteye girmek için sabırsızlanan milyonlarca YKS adayı tercih sonuçları hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Tercihler açıklandı mı 2021? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranına nasıl bakılır? şeklindeki sorular yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta açıklanan YKS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı bir hayli merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den flaş YKS açıklaması geldi. Ayrıntılar haberimizde...

Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde başlanacağının duyurulmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için aramalar sıklaştı. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih sonuçları için milyonlarca aday bekleyişte. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Tercihler açıklandı mı 2021? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" gibi sorulara yanıt aranıyor. 2020 yılında 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercihlerin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Peki bu yıl ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı ve tüm detaylar...

TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den YKS tercih sonuçları hakkında açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS tercih sonuçları için tarih verdi. Aygün Twitter'da yaptığı paylaşımda, ''Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' açıklamasında bulundu.

TWİTTER'DA TT LİSTESİNDE!

YKS tercih sonuçları Twitter TT listesinde ilk sırada. Milyonlarca üniversite adayları, tercih sonuçlarının açıklanmasına beklediklerine dair paylaşımlarda bulunuyor.

Açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021

Sabah ezanında kalkıp sonuçların açıklanması için bekliyorum.

27k tweeti görüp ösym'ye girmişimdir.

Sonuç bekleyelim derken sabah oldu #ykstercih2021

Ben kimsenin profiline bu kadar bakmadim ben kimseyi bu kadar stalklamadim #osym2021 #ykstercih2021 #osym #yks2021tercih

İlk tercihimin gelmeyeceğini bildiğim halde ekrana bakıyorumdur#ykstercih2021pusuya yattım sayfa yenileyip duruyorum. #ykstercih2021

illa hemen açıklansın demiyorum da bari bı tarih verselerdi diyorum #ykstercih2021

Açıklandı mı diye 769. kez ÖSYM sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar YKS sonuçları açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgileri ekleyerek sonuçlar öğrenilebilecek.

ÖSYM TERCİH SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

EK TERCİHLER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde bulunacak. Üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıtları tamamlandıktan sonra Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. Daha sonra da ek tercih dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversitelerin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapılacaktır. Elektronik kayıtlar da 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler 13 Eylül itibarıyla başlayacak.