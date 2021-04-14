RAMAZAN İMSAKİYE
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Orgeneral Güler ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Güler ABD’li mevkidaşı ile görüştü
14.04.2021 21:36
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Son dakika haberi... TSK'dan yapılan açıklamaya göre, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." açıklaması yapıldı.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü.

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