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Ömer Çelik'ten Katz'a tepki!
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Ömer Çelik'ten Katz'a tepki!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 18:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

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