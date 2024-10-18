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Terörist listesindeki ödül tarifesi değişti!
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Terörist listesindeki ödül tarifesi değişti!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 19:34 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 19:34

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde yer alanlara yönelik ihbarda bulunanlar için verilen ödül tarifesini değiştirdi. Buna göre kırmızı listede aranan her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltildi. Peki; para ödülü alabilmek için şartlar neler? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, 'Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik' kapsamında verilebilecek para ödüllerinde güncellemeye gitti.

Güncelleme kapsamında ödüller arttırıldı. Kırmızı Listede yer alan terörist için ödül 20 milyon liraya çıkarıldı. Değişiklikler çerçevesinde; Kırmızı Listede yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya, Turuncu Liste 1 milyon liradan 8 milyon liraya, Gri Liste 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.

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