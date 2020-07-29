SON DAKİKA: 65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlama ne zaman kalkacak? Bakan Koca'dan açıklama...

29.07.2020 17:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, ''65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlama ne zaman kalkacak?'' sorusunu yanıtladı. Koca, "Bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var'' dedi.

Corona virüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne de kısıtlamalar gelmişti.

Normalleşmeye geçilmesiyle pek çok kısıtlama kalkarken 65 yaş üstündeki kişiler için alınan tedbirler hala devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüs pandemisiyle ilgili son gelişmleri paylaştı.

Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını söyleyerek alınması gereken tedbirleri tek tek sayıp uyardı.

Bakan Koca 65 yaş üstü için de ''Bayram sonrası dönemde 65 yaş üstüne kısıtlamaları kaldırmak yönünde Bilim Kurulu'nun önerisi var'' dedi.

Koca ayrıca 65 yaş üstü kişileri kurban kesim alanına gitmemeleri yönünde uyardı.