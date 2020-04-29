Oktay Kaynarca EDHO sezon finalinde (165.bölüm) böyle veda etti!

29.04.2020 13:21

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. EDHO 5. sezon finali 28 Nisan Salı akşamı milyonları ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde dizinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca reisliğini bir kez daha gösterdi. Akıl ve cesaretin birleşmesi ile düşmanlarını alt eden Oktay Kaynarca, dizinin sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından yönetmen Onur Tan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile tüm EDHO çalışanlarına teşekkürlerini ileterek veda etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (165. bölüm) sezon finali bölümü ve sonrasında yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü (165. bölüm) ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 5 sezondur Atv ekranlarında milyonların aklını zorlayan bir kurguyla işlenen EDHO 165. bölüm yani sezon finali bölümü ile kısa sürede TT oldu.

Oktay Kaynarca'nın elektrikli testere sahnesi EDHO sezon finaline damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon 165. son bölümde Oktay Kaynarca ile yeğeni Alparslan'ın konuşması da bir başka dikkat çeken detaydı.

EDHO 165. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE - TIKLA

Yeraltı dünyasının Reis'i Hızır, yeğeni Alparslan'a yol yakınken ailesi ile bu dünyadan uzaklaşmasının doğru olacağını anlatırken geçmişe gitti.

Dizide ölen oyuncuların sahnelerinden kısa kesitler gösterilirken, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ünal Kaplan karakterine hayat veren büyük oyuncu Tarık Ünlüoğlu da unutulmadı.