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Konyaaltı Meclisi’nde arbede anları kamerada

Konyaaltı Meclisi’nde arbede anları kamerada

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın CHP’den istifasının ardından katıldığı ilk meclis toplantısında söz verme tartışması çıktı. Gerilimin salondaki arbedeye dönüştüğü anlar kameralara yansırken, toplantıya ara verildi.

Cem Kotan'ın CHP'den istifasının ardından katıldığı Konyaaltı Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında söz verme tartışması yaşandı. Kotan'ın konuşması sırasında söz isteyen CHP'li Hür Diren Dağ'a söz verilmemesi üzerine başlayan gerilim, izleyiciler arasındaki tartışmayla büyüdü ve salonda arbede çıktı. Dağ toplantıyı terk ederken Kotan, ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından AK Parti'li Özkan Avcıoğlu ile Kotan arasında da tartışma yaşanınca toplantıya ara verildi. Aranın ardından oturum yeniden başladı ancak CHP'li meclis üyelerinin birçoğu toplantıya katılmadı. Yaşanan gerilim ve arbedeye ilişkin görüntüler ise toplantı sırasında kameralara yansıdı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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