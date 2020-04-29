Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde (165.bölüm) duygu dolu anlar! Oktay Kaynarca EDHO'ya böyle veda etti!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. EDHO 5. sezon finali 28 Nisan Salı akşamı milyonları ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde dizinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca reisliğini bir kez daha gösterdi. Akıl ve cesaretin birleşmesi ile düşmanlarını alt eden Oktay Kaynarca, dizinin sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından yönetmen Onur Tan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile tüm EDHO çalışanlarına teşekkürlerini ileterek veda etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (165. bölüm) sezon finali bölümü ve sonrasında yaşananlar...
Oktay Kaynarca'nın elektrikli testere sahnesi EDHO sezon finaline damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon 165. son bölümde Oktay Kaynarca ile yeğeni Alparslan'ın konuşması da bir başka dikkat çeken detaydı.
Dizide ölen oyuncuların sahnelerinden kısa kesitler gösterilirken, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ünal Kaplan karakterine hayat veren büyük oyuncu Tarık Ünlüoğlu da unutulmadı.
(Takvim Özel Haber)
Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen ve Sanem Çelik'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı yayınlanan 165. bölümüyle sezon finali yaptı. Korona virüsü nedeniyle erken sezon finali yapan EDO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca Instagram hesabından bir video yayınlayarak izleyicilere veda etti.