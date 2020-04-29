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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde (165.bölüm) duygu dolu anlar! Oktay Kaynarca EDHO'ya böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. EDHO 5. sezon finali 28 Nisan Salı akşamı milyonları ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümünde dizinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca reisliğini bir kez daha gösterdi. Akıl ve cesaretin birleşmesi ile düşmanlarını alt eden Oktay Kaynarca, dizinin sezon finali bölümünün yayınlanmasının ardından yönetmen Onur Tan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile tüm EDHO çalışanlarına teşekkürlerini ileterek veda etti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (165. bölüm) sezon finali bölümü ve sonrasında yaşananlar...

29.04.2020 13:15 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





