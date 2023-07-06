Niğde'de 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirilmesi soruşturmasında damat tutuklandı

İğrenç olay Niğde'de meydana geldi.

15 yaşındaki kız çocuğu A., teyzesinin oğlu ile zorla evlendirildiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

"ÖLÜM GÜNÜM"

Düğün gününü "ölüm günüm" ifadesiyle paylaşan kızın yazdıkları, sosyal medyada gündem oldu.Valisi Mustafa Koç da bunun üzerine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Altunhisar ilçesi bağlı Keçikalesi beldesine giden ekipler, küçük kız ile ailesini jandarma karakoluna götürdü. A. devlet korumasına alınırken, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

AKRABA EVLİLİĞİ

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

DAMAT ADAYI TUTUKLANDI

Ş.Ö., S.Ö. ve D.Ö. savcılık ifadesinin ardından, kızın babası B.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Damat adayı A.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN GÖKTAŞ: KIZIMIZIN ÇAĞRISI SONRASI EKİPLERİMİZ DERHAL HAREKETE GEÇTİ

Olaya dair konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim için zorla erken yaşta evlilik asla kabul edemeyeceğimiz, Bakanlık olarak asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur." dedi.

"TAVİZ YOK"

Bakan Göktaş, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yaptığı çağrıya ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: "Bizim için zorla erken yaşta evlilik asla kabul edemeyeceğimiz, Bakanlık olarak asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur. Erken yaşta evlilik derken de tabii ki bu kavramları doğru oturtmak lazım. Bizim için erken yaşta evlilik 16 ve 17 yaşlarında yapılan evliliklerdir. Bildiğiniz gibi şu anda 16 yaşında evlilik olması için mahkeme kararı gerekli. 17 yaş için de aile rızası gerekiyor. Bizim mücadele ettiğimiz yaş 16 ve 17 yaş erken yaş evlilik olarak. Onun altında yani 15 yaş ve altı kesinlikle kabul edemeyeceğimiz ve kesinlikle taviz vermediğimiz, tartışmaya dahi açmadığımız bir yaş oranıdır."

Bakanlık olarak her türlü ihbarı değerlendirdiklerini, asla cevapsız kalmadıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:"Bizim tarama ağımız da var. Dolayısıyla sosyal medyada olsun, gerek konvansiyonel medyada olsun, taciz, şiddet olaylarıyla ilgili kelimeler geçtiğinde bizim tarama ağımıza takılmakta ve biz bakanlık olarak bu konuyu çok ciddiye almaktayız. Dünkü olayla ilgili kızımızın çağrısı sonrası ekiplerimiz derhal harekete geçti. İl müdürümüz Niğde'de adresi tespit etti, jandarmaya haber verdi. Ayrıca Bakanlık olarak da çok yakından takip ettik. Şunu da çok net ifade edebilirim ki bütün kurumlarımız bu konuya müdahil oldu ve çocuğumuz istemediği bir durumdan hızla kurtarılmış oldu. Vatandaşlarımız bu konuda çok emin olsunlar ki bizler, ben ve bizzat Bakanlığımız durumun çok yakın takipçisi olacağız. Hukuki sürecine müdahil olduk ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu olaya müsaade edenlerle ilgili de hukuk çerçevesi içerisinde kimsenin şüphesi olmasın ki ne gerekiyorsa yapacağız."