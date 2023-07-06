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Başkan Erdoğan'dan İsveç'e net mesaj: "Attığı adımları boşa çıkardı"

Başkan Erdoğan'dan İsveç'e net mesaj: "Attığı adımları boşa çıkardı"
06.07.2023 09:44

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Erdoğan’dan İsveç’e net uyarı: Terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının İsveç’te serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesi atılan adımları boşa çıkardı.

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Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, İsveç'in terörle mücadelede doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Erdoğan, Rutte'ye İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu belirtti.



Başkan Erdoğan, görev süresi uzatılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i tebrik etti. "Küresel barışa katkı sunacağına inanıyorum" dedi...

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