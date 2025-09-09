Niğde'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 20 APL 512 plakalı otomobil, 51 AR 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.