İstanbul Üsküdar'da, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırının ayrıntıları netleşiyor. 30 kurşunun sıkıldığı olayda, saldırının arkasında geçmişe dayalı bir "hesaplaşma" olduğu iddia ediliyor.

30 Boş Kovan Bulundu

Olay, 30 Aralık sabaha karşı saat 04.15 sularında Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişilerin yaylım ateşine maruz kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 30 adet boş kovan tespit edilirken, ağır yaralanan Gümüştekin hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının Nedeni: Haliç Köprüsü ve Fransa Bağlantısı

Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre saldırı, bir "intikam" eylemi olarak değerlendiriliyor. İddiaya göre:

14 Ocak 2023: Halil Ay, Haliç Köprüsü'nde uğradığı saldırıdan sağ kurtulup Fransa'ya kaçtı.

Fransa İnfazı: Halil Ay, Fransa'da kaldığı evde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Pusu İddiası: Halil Ay'ın yakınları, İbrahim Gümüştekin'in bu suikastta saldırganlara bilgi vererek pusu kurduğunu öne sürdü. Son saldırının, bu olayın misillemesi olduğu belirtiliyor.

Operasyon ve Tutuklamalar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kritik bilgilere ulaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobilden inen şüphelinin ateş açarak kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Mahkeme kararıyla tutuklanan isimler:

Serkan P.: Saldırı öncesi ve sonrası eskortluk yapan şüpheli.

Hacı Tolgahan M.: Saldırganları saklanacakları eve götüren kişi.

Kenan T. ve Şeyhmus D.: Şüphelilere yer temin eden isimler.