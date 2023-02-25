AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Niğde'de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Birçok ilden hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.

Süleyman Pampal uyardı: ''7'den büyük deprem yaratabilir''

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlksel

2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel

2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:17:19 37.7818 36.2928 5.4 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:13:03 38.1430 37.8065 8.8 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:04:36 37.9322 36.4605 5.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 11:58:39 38.3883 37.4768 5.0 -.- 4.2 4.2 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 11:57:37 36.1068 36.0068 8.6 -.- 3.1 3.5 KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.25 11:53:33 38.4177 37.5718 5.3 -.- 2.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.25 11:44:44 36.2718 36.1045 12.7 -.- 2.1 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.02.25 11:37:52 38.5600 39.4707 5.0 -.- 2.5 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel

2023.02.25 11:25:46 37.9948 36.5792 5.0 -.- 3.3 3.4 KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 11:24:30 39.1095 41.4490 5.6 -.- 2.1 -.- ASAGIHACIBEY-VARTO (MUS) İlksel

2023.02.25 11:24:11 38.5175 38.0787 5.9 -.- 2.1 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel

2023.02.25 11:18:54 38.8032 37.4017 5.0 -.- 1.9 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.25 11:13:23 38.0348 37.3308 5.0 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 11:11:22 39.0863 25.6842 12.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.02.25 11:08:03 38.3577 38.2988 5.1 -.- 2.1 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel

2023.02.25 11:06:34 38.0077 38.0815 5.0 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 11:06:16 40.6203 29.1587 0.0 -.- 1.3 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.02.25 11:05:00 37.9883 36.5042 8.0 -.- 2.3 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 11:03:32 38.1465 37.8085 5.0 -.- 3.0 3.0 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel