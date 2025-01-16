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Netflix’ten TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum!
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Netflix'ten TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum!

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 18:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 17:42

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında Netflix temsilcileri, içerik politikalarına ilişkin sunum yaptı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, bu durumun milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek, aile yapısını zedeleyen, kamu düzenini bozan ve intiharlara yol açan sonuçlarına dikkat çekti. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ise yaptığı sunumunda ''yayınlarda LGBT içeren bir şey varsa, 'artı 18' ve 'cinsellik' etiketi uygulandığını belirterek, "'Şiddet ya da cinsellik içerir' diye konu üzerinden etiketleme yapabiliyoruz; ama bireysel özgürlüğe, kişisel tercih ya da yaşam tarzı ile ilgili etiketleme yapamıyoruz" dedi.

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