"Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapmakla suçlanan ve bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak anılan fenomen Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ile beraberindeki 52 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) şüphelilere ait şirketlerde 'ticari faaliyet' adı altında dolaşıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen de dahil 54 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yapılmıştı.



İki bin liraya bastırdıkları sahte ustalık sertifikalarını, 20 bin liraya sattıkları iddia edildi

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 25 ilde 134 adrese gerçekleştirilen "Kuyu-8" operasyonu kapsamında gözaltına alınan Güngen çifti ile beraberindeki 52 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor. Yürütülen kara para aklama soruşturması doğrultusunda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Söz konusu şüphelilerin Ankara'da 2 bin liraya bastırdıkları sahte ustalık sertifikalarını, bayiliğe dayalı franchising türü imtiyaz hakkı elde eden şirketlere 20 bin liraya sattıkları iddia edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde söz konusu bayilerin birçoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Söz konusu şüphelilere ait şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK'ın, şüphelilere ait şirketlerde 'ticari faaliyet' adı altında dolaşıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı anlaşıldı.



Ödemeler bankadan değil, taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde gerçekleşmiş

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda herhangi bir niteliği bulunmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere kendilerine ait marka etiketi basarak "kolajen ip tedavisi" ya da "gençleştirme ip tedavisi" şeklinde pazarlama yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ayrıca bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek miktarda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Mali polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu ve bunun MASAk tarafından yapılan incemeler sonunda ortaya çıkarıldığı anlaşıldı.



Nezarette gözyaşlarını tutamadı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapmakla suçlanan şüpheli Neslihan Güngen'in ifadesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki nezarethaneye girince ağladığı için henüz alınamadı.