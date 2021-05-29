Nesli tehlike altındaydı! Fırat kaplumbağası Beylikdüzü'nde bulundu

Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşayan endemik bir tür olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Fırat kaplumbağası İstanbul Beylikdüzü'nde Uzakdoğu Bahçesi'nde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen kamplumbağanın dışarıdan gölete bırakıldığı düşünülüyor.

Beylikdüzü'ndeki 'Yaşam Vadisi 1'inci Etap'ta bulunan Uzakdoğu Bahçesi'nde gezintiye çıkan bir çevre sakini, biyolojik gölette, Fırat kaplumbağası olduğunu gördü.

Durumu sosyal medyada paylaştı. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hemen harekete geçti. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip, yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili, "Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra zarar görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik" dedi.

FIRAT VE DİCLE NEHİRLERİ BÖLGESİNDE YAŞIYOR

Bilim insanları tarafından Trionychidae familyasından olduğu belirtilen ve dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığı belirtilen Latince ismi 'Rafetus euphraticus' olan kaplumbağanın oldukça yumuşak bir kabuğu bulunduğu, ömrünün büyük bölümünü dipte çamura gömülü olarak geçirdiği belirtildi.

Güneşlenmek için nadiren su dışına çıktığı ifade edilen Fırat Kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum yaptığı için uzun süre su altında kalabiliyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu biliniyor.

Endemik türdeki Fırat Kaplumbağası'nın bulunduğu bölgedeki biyolojik gölet, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamıyla doğal olarak bitki ve bakteri yardımıyla temizlenirken, içerisinde üç çeşit balık, su sümbülleri, nilüferler, su zakkumları, su nanesi ve farklı türde birçok kaplumbağayı da içerisinde barındırıyor. Ayrıca bahçede mutluluğu simgeleyen ve sakura adı verilen kiraz, çam ve bambu klasik üçlü Japon bitkisi çeşitleri de bulunuyor.