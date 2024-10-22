SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Nefes borusuna fıstık kaçan Defne bebek hayatını kaybetti
Haberler Haber Videoları

Nefes borusuna fıstık kaçan Defne bebek hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 17:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 17:42

Samsun'da evlerinde nefes borusuna fıstık kaçan Defne Kayadibi (2), hayatını kaybetti. Kayadibi, son yolculuğuna uğurlandı.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, dün akşam, evlerinde tek yumurta ikizi Ece ile birlikteyken Defne Kayadibi'nin, yediği fıstık boğazına kaçtı. Defne'nin nefes alamadığını gören annesi Nurgül (29) ve babası Aykut Kayadibi (31), sağlıkçı olan komşularına haber verdi. Eve gelen sağlık çalışanı, çocuğun nefes borusundaki fıstığı Heimlich manevrasıyla çıkarttı. Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Defne bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından dün akşam hastaneden alınan Defne bebek, bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Nurgül ve Aykut Kayadibi çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Dün öleceğini söyledi bugün ölü bulundu!
22.10.2024Salı
Kadıköy'de FETÖ'nün ölümü lokma dağıtılarak kutlandı
22.10.2024Salı
İsrail Beyrut'un kalbindeki bir binayı yerle bir etti!
22.10.2024Salı
Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına DEM Parti'den yanıt!
22.10.2024Salı
"Yüzyılın ihaneti FETÖ" belgeseli! FETÖ terör örgütü nasıl örgütlendi?
22.10.2024Salı
Bunlar da Var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 05:44
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
21.10.2024Pazartesi
Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le yaşadığı kavgasını anlattı: Kapıyı ve elimi kırdım 00:31
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'le yaşadığı kavgasını anlattı
22.10.2024Salı
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! 01:34
Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti!
22.10.2024Salı
Kapatılan hastanede doğum yapan anne: 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık için bebeğimi bir hafta tuttular 06:17
Kapatılan hastanede doğum yapan annenin isyanı!
22.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA