Necip Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı! Necip Hablemitoğlu kimdir? 16.12.2019 13:26

Faili meçhul cinayetlerin kol gezdiği 2000'li yılların başında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Suikastin baş şüphelilerinden biri Ukrayna'da yakalanarak gözaltına alındı. Peki FETÖ tarafından katledilen Hablemitoğlu kimdi? FETÖ Hablemitoğlu'nun fişini niye ve nasıl çekti? İşte o detaylar...

Faili meçhullerin kol gezdiği 2002 Türkiye'sinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hablemitoğlu suikastına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 17 yıl önce evinin önünde öldürülen Hablemitoğlu'nun ölümünde parmağı olduğu öğrenilen FETÖ'cü isim Ukrayna'da yakalandı. Peki Hablemitoğlu neden FETÖ'nün hedefi olmuştu?

ÖLMEDEN ÖNCE UYARMIŞTI

Hablemitoğlu, devlet içindeki Fethullah Gülen yapılanmasını dile getiren ilk isimlerden biriydi. Hablemitoğlu 24 Haziran 1999'da 32. Gün programında tehlikeye dikkat çekmişti.

Fetullah Gülen'in aslında, devleti ele geçirmek için yetiştirdiği militanları ile birlikte bu amaç uğrunda çalıştığını ilk kez tespit eden ve dillendiren Hablemitoğlu, bu konuda yaptığı araştırmalar ve yazdığı yazılar nedeniyle FETÖ'nün hedefine girmişti. Öldürülmeden 4 ay önce tamamladığı "Köstebek" kitabında FETÖ'nün tüm parametrelerini gözler önüne seren Hablemitoğlu için "öldürülsün" talimatı bizzat FETÖ elebaşı Gülen'den geldi.

ÖLDÜRÜLMESE FETÖ DAVASINDA TANIK OLACAKTI

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, eşi Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin soruşturmada verdiği ifadede eşinin öldürülmese, o dönem FETÖ terör örgütüne ilişkin davalarda tanıklık yapacağını söylemişti.

"ÖLDÜRÜN" TALİMATI GÜLEN'DEN

18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin geçmişte FETÖ'ye bağlı bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan ve hükümlü olduğu bir başka dava sebebiyle cezaevinde bulunan Davut Şafak isimli şahıs, bir avukata yazdığı mektupta, Hablemitoğlu suikastının emrini, hain FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Topal Kazım' lakaplı halasının oğlu Kazım Avcı'nın verdiğini; kendisinin de bu ana şahit olduğunu öne sürdü.

BOLŞEVİK BAYKUŞUNUN SESİNİ KESİN!

Şahit olduğu olayın 2000 yılının Şubat ayında Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan Kazım Avcı'nın odasında yaşandığını kaydeden Şafak, mektubunda özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara'ya Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Beşevler'e gittim. Amacım hizmet belgesi almaktı. Genel Müdür İbrahim Avcı yerine yanlışlıkla soy ismi Avcı olan Şube Müdürü Fetullah Gülen'in kuzeni Kazım Avcı'nın odasına girdim.

Sekreteri, 'Hoca abdest almaya gitti, birazdan gelir' dedi. O sırada masasının üstünde Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' isimli kitabı dikkatimi çekti. Her cümlesinin altını çizmiş, küçük notlar almıştı. Kendisi gelince hizmet belgesine ihtiyacım olduğunu söyledim. Belgeyi ikindi vakti gelip alabileceğimi söyledi. O vakit geldim. Kazım Avcı içeride sivil bir polisle Hablemitoğlu hakkında konuşuyordu. 'Bolşevik baykuşunun sesini kesmek gerekir. Bu it soyu 10 yıl bizim hedefimizi ötelettirir. Ben hoca ile görüştüm. Gerekeni yapın..' ifadelerine şahit oldum."

SUİKAST BELGELERİ FETÖ TARAFINDAN ÇALINDI

FETÖ'cülerin, illegal yapılanmalarını ilk deşifre edenlerden Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin belgeleri, 15 Temmuz darbe girişimi başlamadan 3 saat önce çaldığı ortaya çıkmıştı. Dairede çalışan iki FETÖ'cünün Eagle isimle sohbet uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar, FETÖ'nün Hablemitoğlu cinayetinden 6 ay önce ve sonrasına ait 3 GSM hattına ait bilgileri kaçırdığını gözler önüne serdi.

FETÖ'den tutuklanan ve dairede Y Şube Veri Tabanı Bürosu'nda mühendis olarak çalışan Hamdi Özdere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede; soyadını vermeden Mümin Ferhat Yakut'un bir diskle geldiğini, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili dosyaları aktarmasını istediğini, Hablemitoğlu ile ilgili CD'lerin şu an nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. FETÖ'cülerin konuşmalarında geçen ve soruşturmada tanık olan Yakut'un görevinin, daireye gelen istihbari verileri bilişim sistemlerine işleyerek projelerde kullanılabilir hale getirmek olduğu öğrenildi. Daireyi ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülerle ilgili iddianamede Özdere ile dairede bilgisayar mühendisi olan şüpheli Haşim Türker'in 15 Temmuz darbe günü saat 17.47-17.58'de Necip Hablemitoğlu belgelerinin gelmesiyle ilgili yazışmalarına yer verildi. Özdere ise ifadesinde şunları söyledi:

"Konuşmada geçen CD'ler bana sıralı amir olan Mümin komiser (Mümin Ferhat Yakut) tarafından getirildi. Bu CD'lerde, olay günü ve öncesine ait 6 aylık süreyi içeren telefon verilerinden ibaret bilgi var. Bana bu verilerin veri tabanına eklemesi söylendi. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bu tür veriler veri tabanına yüklenip sorgulanabilir hale getirilir. Mümin komiserin (Mümin Ferhat Yakut) o gün Hablemitoğlu ile ilgili CD'ler dışında daha önce bir talimatının ya da çalışmasının olduğunu görmedim. Mesai bitimine yakın saatte getirdiği için bilgileri göremedim. Veri tabanına yükleme işini de başlatmadım. Pazartesi günü başlamayı düşündüm. En son bilgisayarda takılı bıraktım." dedi.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije (Kanije, Osmanlı devletinin en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Uyvar, Osmanlı'nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi.

Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayata gözlerini kapadı. Köstebek isimli kitabı ölümünden sonra basılmıştır. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu'nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alınmıştır.