NAZMİ ARIKAN cinayetinde flaş gelişme! Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan ön otopsi sonucu ünlü işadamı Arıkan'ın 62, şoförü Eker'in 38 yerinden bıçaklandığı belirlenirken, Jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından olayın faili olarak gözaltına alınan Tokat spor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya suçlamaları kabul etmedi. Akçekaya'nın cinayetin hemen ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...