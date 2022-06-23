Haberler Haber Videoları NATO'yu böyle rüyanızda görürsünüz! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj!

NATO'yu böyle rüyanızda görürsünüz! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj!

NATO'yu böyle rüyanızda görürsünüz! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj!
23.06.2022 15:20

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NATO'ya üye olmak isteyen ancak terör ögrütlerine desteği de bırakmayan İsveç'ten Türkiye'yi haklı çıkaran bir skandal daha geldi. İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

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İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı. Bu röportaja tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

BEBEK KATİLİ POSTERLERİ AÇILDI
Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

İKİ YÜZLÜ İSVEÇ
Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

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