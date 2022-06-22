NATO'ya girmek isteyen İsveç PKK'nın kuklası oldu! Türkiye'ye karşı skandal iftira kampanyası
NATO'ya girmek isteyen İsveç terör örgütü PKK'ya kol kanat germeye devam ediyor. Başkent Stockholm'den sonra Göteborg'da da gösteri yapan PKK ile iş birliği açıkça deşifre olan İsveç, Türkiye'ye yönelik yalan ve iftira furyasının fitilini ateşledi.
GERÇEK
BATI DÜNYASININ DEAŞ OYUNUNU TÜRKİYE BOZDU
Türkiye Suriye'de giriştiği terörle mücadele harekâtları ile PKK/PYD/ YPG'nin yanı sıra DAEŞ terör örgütüne karşı büyük darbe vurdu. Bu sayede harekât bölgeleri DAEŞ varlığından arındırıldı. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele veren tek ordu olan TSK, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/YPG ise "DEAŞ'la savaşıyoruz" diyerek Batı'nın desteğini almaya çalışıyor, ancak fiiliyatta DEAŞ ile işbirliği yapıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin gönderdiği silahların bir kısmı terör örgütü PKK tarafından terör örgütü DEAŞ'a satıldı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin elinde ABD tarafından PKK/YPG'ye verilen silahlar bulundu. Terör örgütü YPG/ PKK ile DEAŞ, petrol ticareti konusunda da ortaklık yapıyor. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristleri altın ve para karşılığı serbest bıraktı. Ankara ise her fırsatta terör örgütünün bir başka terör örgütü eliyle yok edilemeyeceğinin altını çiziyor.