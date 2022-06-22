NATO’ya girmek isteyen İsveç PKK’nın kuklası oldu! Türkiye’ye karşı skandal iftira kampanyası

Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin gönderdiği silahların bir kısmı terör örgütü PKK tarafından terör örgütü DEAŞ'a satıldı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin elinde ABD tarafından PKK/YPG'ye verilen silahlar bulundu. Terör örgütü YPG/ PKK ile DEAŞ, petrol ticareti konusunda da ortaklık yapıyor. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristleri altın ve para karşılığı serbest bıraktı. Ankara ise her fırsatta terör örgütünün bir başka terör örgütü eliyle yok edilemeyeceğinin altını çiziyor.