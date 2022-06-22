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Haberler Güncel NATO'ya girmek isteyen İsveç PKK'nın kuklası oldu! Türkiye'ye karşı skandal iftira kampanyası

NATO'ya girmek isteyen İsveç PKK'nın kuklası oldu! Türkiye'ye karşı skandal iftira kampanyası

NATO'ya girmek isteyen İsveç terör örgütü PKK'ya kol kanat germeye devam ediyor. Başkent Stockholm'den sonra Göteborg'da da gösteri yapan PKK ile iş birliği açıkça deşifre olan İsveç, Türkiye'ye yönelik yalan ve iftira furyasının fitilini ateşledi.

22.06.2022 08:58 - Son Güncelleme: 22.06.2022 09:08
NATO’ya girmek isteyen İsveç PKK’nın kuklası oldu! Türkiye’ye karşı skandal iftira kampanyası

Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve terör örgütüne ait paçavraların başkent Stockholm'de projeksiyonla binalara yansıtılması rezaletinden birkaç gün sonra İsveç'in Göteborg şehrinin ana meydanı ve kültürel merkezi olan Götaplasten'de de bir yürüyüş organize edildi.

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NATO’ya girmek isteyen İsveç PKK’nın kuklası oldu! Türkiye’ye karşı skandal iftira kampanyası

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) görünümlü terör odakları, yürüyüşe katılımcı devşirebilmek için Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atarak algı operasyonu yürüttü.

NATO’ya girmek isteyen İsveç PKK’nın kuklası oldu! Türkiye’ye karşı skandal iftira kampanyası

YALAN
TÜRKİYE, SURİYE'DE DEAŞ'A KATKIDA BULUNUYOR

NATO’ya girmek isteyen İsveç PKK’nın kuklası oldu! Türkiye’ye karşı skandal iftira kampanyası

GERÇEK
BATI DÜNYASININ DEAŞ OYUNUNU TÜRKİYE BOZDU

Türkiye Suriye'de giriştiği terörle mücadele harekâtları ile PKK/PYD/ YPG'nin yanı sıra DAEŞ terör örgütüne karşı büyük darbe vurdu. Bu sayede harekât bölgeleri DAEŞ varlığından arındırıldı. DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele veren tek ordu olan TSK, 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK/YPG ise "DEAŞ'la savaşıyoruz" diyerek Batı'nın desteğini almaya çalışıyor, ancak fiiliyatta DEAŞ ile işbirliği yapıyor.

NATO’ya girmek isteyen İsveç PKK’nın kuklası oldu! Türkiye’ye karşı skandal iftira kampanyası

Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin gönderdiği silahların bir kısmı terör örgütü PKK tarafından terör örgütü DEAŞ'a satıldı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin elinde ABD tarafından PKK/YPG'ye verilen silahlar bulundu. Terör örgütü YPG/ PKK ile DEAŞ, petrol ticareti konusunda da ortaklık yapıyor. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ'lı teröristleri altın ve para karşılığı serbest bıraktı. Ankara ise her fırsatta terör örgütünün bir başka terör örgütü eliyle yok edilemeyeceğinin altını çiziyor.

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