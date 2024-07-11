NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı!

Washington'da gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nda alınan kararlar yayımlandı. Bildirgede, Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapılırken, müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı. Ayrıca 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından 2026 yılında ise ev sahibinin Türkiye olacağı duyuruldu. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı. İşte yayımlanan NATO Sonuç Bildirgesi'nin detayları...