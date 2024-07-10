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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024, 23:17 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 23:58

Beşiktaş'ta yangın! Odeabank Etiler'de yangın çıktı! İlk görüntüler!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Etiler Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olan Nispetiye caddesinde özel bir bankada yangın çıktı. İşte yanan banka Etiler Odeabank şubesinden ilk görüntüler.

İstanbul'da Odeobank'ın Etiler Şubesi'nin giriş katındaki ATM'de başlayan yangın iddiaya göre yalıtım malzemesine sıçrayarak en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Odeabank'ın Etiler Şubesi'nin giriş katında bulunan ATM'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre yalıtım malzemelerine sıçrayan yangın en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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