NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafında dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ile Trump... 04.12.2019 18:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor. Liderler Aile Fotoğrafı çektirdikten sonra toplantıya geçti. Erdoğan ve ABD lideri Trump, aile fotoğrafında yan yana olması dikkat çekti.

İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen yemeğe katılan liderler zirveye katılmak üzere The Grove Oteli'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı otele vardı. Otele tek tek giriş yapan liderler daha sonra resmi el sıkışma törenine katıldı.

Yeryüzünün en büyük savunma ittifakı NATO'nun 70. yaş günü zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

İttifaka üye 29 ülkenin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg, aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti. Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yanyan olması dikkat çekti.