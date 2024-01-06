İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde Narkogüç-42 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 364 zehir taciri yakalandı.
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-42" Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2024
1️⃣ Ton 3️⃣4️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗
3️⃣6️⃣4️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/c1KZHpbtwQ