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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 08:34 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 08:39

Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde Narkogüç-42 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 364 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde Narkogüç-42 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 364 zehir taciri yakalandı.

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-42" Operasyonlarında;
1️⃣ Ton 3️⃣4️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗
3️⃣6️⃣4️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/c1KZHpbtwQ

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2024

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