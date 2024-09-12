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Narin'in ablası Tülin Güran neden, nasıl ve nerede öldü?
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Narin'in ablası Tülin Güran neden, nasıl ve nerede öldü?

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 00:23 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 00:42

Tüm Türkiye Narin'in katledişinin neden ve niçinlerini merak ederken bu vahim olay Narin'in ablası Tülin Güran'ın da ölüm nedeni hakkında şüpheler doğurdu. Sosyal medyada ''Narin'in engelli ablasının merdivenden düşerek öldüğü fakat bu ölümünde şüpheler barındırdığı'' iddiaları ortaya atıldı. Peki; Gerçek ne? Narin'in ablası Tülin Güran neden, nasıl ve nerede öldü? Ölüm nedeni ne? A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Tülin'in ölümüyle ilgili raporu canlı yayında açıkladı. İşte Tülin'in ölümüne dair detaylar...

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Tülin'in ölümüyle ilgili raporları canlı yayında açıkladı.

"Yapılan araştırmalarda Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle hastanede tetkik ve tedavisi devam eden Güran metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği sebebiyle 19. 11. 2009'da hayatını kaybetmiştir. Tavşantepe mezarlığına defnedilen Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından elinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu tespit ediliyor. Yüzde 99 olan 3 adet heyet raporunun bulunduğu tespit edilmiştir."

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