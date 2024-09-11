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Narin'in ablası nasıl öldü? Amca konuştu!
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Narin'in ablası nasıl öldü? Amca konuştu!

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 23:37 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 23:46

Tüm Türkiye Narin'in katledişinin neden ve niçinlerini merak ederken bu vahim olay Narin'in ablası Tülin Güran'ın da ölüm nedeni hakkında şüpheler doğurdu. Peki; Narin'in ablası nasıl öldü? Tülin Güran'ın ölüm nedeni ne? Narin cinayetinde gözaltına alınmayan tek amca olan Erhan Güran Tülin Güran'ın ölümüne dair A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'e konuştu. Amca Güran; ''Merdivenden düşme gibi bir olay yok, Tülin doğuştan bedensel engelliydi, yatalaktı, yoğun bakımda yatarken hastanede hayatını kaybetti. Vefatın belgeleri hastane kayıtlarında vardır.'' dedi.

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