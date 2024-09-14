Narin Güran soruşturmasında kim ne kadar ceza alacak?

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024, 12:19 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024, 12:19

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü oryadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Cinayet soruşturması devam ederken tutuklu bulunan 11 kişinin hangi cezaları alacağını hukukçular A Haber ekranlarında değerlendirdi.



TUTUKLANANLAR KAÇ YIL CEZA ALACAK?

Şüphelilerin büyük kısmının iştirak halinde olduğu için fail gibi cezalandırılacağı değerlendirmesi yapılırken Avukat Ceren Şarman, "Kasten öldürme eylemini çocuğa karşı işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. Diğerleri de işlendikleri suça göre ceza alacak. Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme veya suça iştirak etmekten herkes kendi kusuru oranında ona göre hapis cezası alacak. Müebbet hapis ile ağırlaştırılmış müebbet arasında infaz hükümleri farklı oluyor. 30 yıl yatıyor ve hücrede kalıyor diğerinde ise 25 yıl yatıyor ve koğuşta bulunuyor. İnfaz hükümlerinde çeşitli farklılıklar var. Bunun yanında başka suçlar da eklenirse o zaman infaz değişiyor." dedi.

YARDIM EDENLER DE AYNI CEZAYI ALIR

Katile yardım edenlerin de aynı cezayı alacağını ifade eden Avukat Umur Yıldırım, "Narin'in olayındaki şüphelilerin büyük kısmı iştirak halinde fail gibi cezalandırılacak. Kasten öldürme TCK 81. maddede düzenlenmiş cezası müebbet hapis cezası. TCK 81. madde diyor ki biri birine öldürürse müebbet alır. Buna yardım edenler ve iştirak yani failler iştirak halinde failler birlikte aynı cezayı alır. Yani müebbet. Yardım ettiysen 10 yıldan 15 yıla kadar şayet süreli hapis cezasıysa 1/2indirim uygulanır. Adli tıptan gelecekler bilgilerle 4-5 ay içinde en geç iddianamenin hazırlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜLMELER OLACAK

Alınan ifadeler sonrası köydekilerin delilleri yok etmeye çalıştığını belirten Avukat Necati Genç, bunun ilerleyen günlerde davada çözülmeye neden olacağını ifade etti. Genç, "Suçun çocuğa karşı işlenmesi ya da kendini savunmayacak bir kişiye karşı düzenlenmesi TCK 82'ye göre düzenlenmiş. Burada suçun cezası ağırlaşmakta yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmektedir. Biz bu davanın hızlı bir ivme aldığını görmekteyiz. Çünkü ciddi anlamda delileri yok etme kayırma durumları var. Çözülmelerin olduğunu düşünüyoruz." dedi.