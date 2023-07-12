Haberler Haber Videoları Nakşibendi tarikatı lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti! Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir? | VİDEO

Nakşibendi tarikatı lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti! Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir? | VİDEO

Nakşibendi tarikatı lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti! Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir? | VİDEO
12.07.2023 16:14

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:13
Muğla Milas'ta Orman Yangını!
Haber 01:24
Başkan Erdoğan-Miçotakis ile...
Haber 04:19
MECLİSE GELECEK TORBA YASA...
Haber 00:33
Gaziantep'te iki katlı bina...
Haber 02:05
CHP hesap günü! Parti...
Haber 00:42
Kuzey Irak'tan acı haber
Haber 04:18
MFÖ grubunun usta ismi Özkan...
Haber 01:41
Tartıştığı motokuryeyi...
Haber 03:27
Seyahat süresi 4 saatten 1,5...
Haber 41:28
Bahçeli'den İsveç'e PKK...
Haber 01:15
Bay Bay Kemal'e İYİ vuruş!
Haber 03:02
Büyük İsyanbul Otogarı'nda...

Son dakika haberi... 74 yaşındaki Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kaybetti. El-Hüseyni'nin cenaze töreniyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Peki, Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir? İşte detaylar....

Haber Videoları

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni vefat etti. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı?

MENZİL ŞEYHİ SEYYİD ABDULBAKİ EL-HÜSEYNİ KİMDİR?

Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir.

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu. Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir.

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat'in "şeyh"idir.

Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu anki lideri ise, Abdülbaki Erol'dur.

SON DAKİKA